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Polícia Civil captura homem por latrocínio brutal de idoso no Jardim Colibri

Prisão foi cumprida em clínica onde suspeito estava internado após crime

19 março 2026 - 10h38Vinicius Costa
Abadio morreu em dezembro do ano passadoAbadio morreu em dezembro do ano passado   (Redes Sociais)

Homem, de 33 anos, foi preso nesta quinta-feira (19), em Campo Grande, após ser identificado como autor de um latrocínio contra o idoso Abadio Arruda de Oliveira, de 70 anos, ocorrido em dezembro de 2025. A prisão foi realizada com base em um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

O crime aconteceu na madrugada do dia 12 de dezembro no bairro Jardim Colibri, quando a vítima foi encontrada gravemente ferida na garagem de sua casa, com traumatismo craniano e lesões expostas, resultado de uma violenta agressão.

Além das agressões, foram subtraídos valores em dinheiro, caracterizando a ocorrência como latrocínio — roubo seguido de morte.

A investigação, conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos, reuniu depoimentos de familiares e testemunhas, análise de imagens e outros elementos de prova que apontaram o suspeito como autor do crime.

O homem foi localizado e preso na Clínica Nosso Lar, onde estava internado desde o dia seguinte ao fato, em razão de instabilidade e comportamento agressivo. Após a captura, ele foi conduzido à sede da DERF para interrogatório formal.

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