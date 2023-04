Polícia Civil consegue evitar suicídio de jovem na Capital

Uma jovem, de 29 anos, desistiu de ação suicida após intervenção da Polícia Civil na tarde de quinta-feira (13), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a equipe da 6ª Delegacia de Polícia, registrava um boletim de ocorrência de desaparecimento de pessoa, registrado pelo irmão da vítima, quando tomou conhecimento de uma mensagem de despedida enviada pela jovem aos seus familiares e conduziu as ações necessárias.

A investigadora que fazia o registro conseguiu ter contato telefônico com a pessoa e passou a gerenciar a crise. Ela então obteve a localização da jovem e, de imediato, se deslocou com uma equipe policial ao local.

A vítima foi localizada e foi estabelecido um diálogo entre os policiais civis e a mesma, sendo que depois de algum tempo de conversa, as equipes conseguiram acalmá-la, a desencorajando de tirar a própria vida. Em seguida foi feito o acionamento do Corpo de Bombeiros, que a levou para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento do Leblon.

A ação contou também com apoio da 7ª Delegacia de Campo Grande, tendo em vista que a localização da vítima apontava para o Jardim Imá, que fica nas proximidades da unidade policial.

Atualmente, a vítima se encontra sob os cuidados dos familiares.

Serviço – Caso perceba que uma pessoa próxima a você esteja precisando de apoio psicológico ou psiquiátrico, recorra ao serviço do Centro de Valorização da Vida (CVV), que atende pelo número 188.

Deixe seu Comentário

Leia Também