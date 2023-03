Uma apresentação de um circo na cidade de Amambai, no último domingo (12), gerou revolta nas redes sociais e rendeu registros de boletim de ocorrências na Delegacia de Polícia Civil, como importunação sexual e ato obsceno. O caso passa a ser investigado pelo show ter conteúdo impróprio para crianças.

Por meio da assessoria da Polícia Civil, a delegada-adjunta, Alana Tíssia, informou que o inquérito segue em segredo de justiça com a intenção de preservar a identidades das vítimas por se tratar de crianças e adolescentes.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram um cupido se apresentando no palco, porém, ele estaria apenas de cueca, o que foi considerada pelos pais e parte do público como de cunho sexual e imprópria para as crianças presentes.

Segundo o site A Gazeta News, várias pessoas deixaram o local durante a apresentação e algumas pessoas pediram a restituição do valor pago pelo ingresso. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou todas as partes envolvidas para a Delegacia de Polícia Civil.

A Prefeitura de Amambai se manifestou por meio de uma nota explicando que tomou conhecimento do caso dizendo ser surpreendida com o ocorrido. Ainda conforme a nota, o espetáculo circense não informava em seu material o conteúdo impróprio para crianças.

"A trupe foi omissa e não restringiu o acesso de menores, fator que não foi levado em consideração durante a venda de ingressos e no material entregue nas escolas. Diante disso, manifestamos nosso repúdio a qualquer ação que coloque crianças e adolescentes em situações como a ocorrida e informamos que já estão tomadas as providências cabíveis".

Cobras apreendidas

Outra situação que envolveu o circo foi a irregularidade quanto a presença de animais no espetáculo. A Polícia Militar Ambiental tomou conhecimento de que algumas cobras que eram utilizadas como atrativos nas apresentações.

No local foram encontradas duas serpentes, uma jiboia e uma cobra exótica da espécie píton. O proprietário da empresa afirmou que não sabia da proibição de uso dos animais nas apresentações no Estado.

