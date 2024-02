Polícia divulga número para denúncia em caso de homem procurado por feminicídio em MS

Suspeito de assassinar a tiros sua ex-namorada Mayara Almodin Aran Florenciano, de 29 anos, na madrugada de domingo (11), em Nioaque, Diego de Souza Mendonça, de 26 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil e deverá responder por feminicídio.

Conforme informações da Polícia, depois de curtir uma festa de Carnaval, a vítima pegou uma carona com amigos até em casa, mas assim que chegou na residência, o carro do suspeito encostou atrás do veículo onde Mayara estava, Diego abriu e porta e disparou contra ela.

Mayara foi atingida por três disparos e foi encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu. O suspeito fugiu levando a arma do crime. Ainda segundo as informações, Mayara e Diego possuíam um filho do relacionamento entre eles.

Segundo informado pela polícia, Diego já tinha realizado ameaças contra a mesma em outras oportunidades.

A Polícia Civil reforça que Diego é procurado por feminicídio. Quem ver ou tiver qualquer informação sobre seu paradeiro deve entrar em contato pelos número: (67) 99273-3375/3236-1274 ou via 190. Vale ressaltar que, conforme o Art.348 do Código Penal, "Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão, resulta em detenção, de um a seis meses, e multa".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também