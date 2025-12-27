Menu
Menu Busca sábado, 27 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Polícia

Polícia do Paraguai entrega Silvinei Vasques à PF

Vasques foi detido nesta sexta-feira (26), no Paraguai, ao tentar embarcar para El Salvador com um passaporte falso

27 dezembro 2025 - 14h53Brenda Assis
A prisão foi realizada na sextaA prisão foi realizada na sexta   (Polícia do Paraguai)

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques já está sob custódia da Polícia Federal (PF). Vasques foi detido nesta sexta-feira (26), no Paraguai, ao tentar embarcar para El Salvador com um passaporte falso.

Por volta das 20h, o ex-diretor foi levado pela polícia paraguaia para a fronteira com o Brasil e entregue a agentes da PF na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Ciudad del Leste. Ele deve ser transferido para Brasília nas próximas horas. 

Condenado a 24 anos e 6 meses de prisão na ação penal do Núcleo 2 da trama golpista, o ex-diretor cumpria prisão domiciliar, mas rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu para o país vizinho para evitar o cumprimento da pena. A fuga ocorreu na madrugada de Natal.

Após ser informado sobre a fuga, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão preventiva do ex-diretor.

De acordo com a PF, a tornozeleira parou de emitir sinal de GPS por volta das 3h da madrugada de quinta-feira (25). Em seguida, agentes foram ao apartamento do ex-diretor, localizado em São José (SC), e constataram que ele não estava na residência. 

Após verificarem o sistema de câmeras do prédio, os agentes concluíram que ele esteve no apartamento até as 19h22 da véspera de Natal, na quarta-feira (24).

As imagens do circuito interno de TV mostraram Vasques colocando bolsas no porta-malas de um carro. Ele usava uma calça de moletom preta, camiseta cinza e um boné preto.

Ele também levou um cachorro da raça Pitbull, ração e tapetes higiênicos durante a fuga. 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Bombeiros resgatam cachorro que ficou com a cabeça presa em portão em Corumbá
Polícia
VÍDEO: Bombeiros resgatam cachorro que ficou com a cabeça presa em portão em Corumbá
Policial militar tenta matar motorista de aplicativo durante briga
Polícia
Policial militar tenta matar motorista de aplicativo durante briga
As chamas começaram por volta das 19h30 e se espalharam pelos andares superiores do prédio
Polícia
Incêndio atinge colégio Marista centenário no centro de Santa Maria
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Carro de luxo é recuperado pela Polícia Civil durante investigação de estelionato
VÍDEO: Jovem faz disparos durante o Natal e acaba preso pelo Choque em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Jovem faz disparos durante o Natal e acaba preso pelo Choque em Campo Grande
Suspeito de assassinar homem a tesouradas em Jardim é preso
Polícia
Suspeito de assassinar homem a tesouradas em Jardim é preso
Hospital da Vida
Polícia
Homem é encontrado ferido e com unhas arrancadas em distito de Rio Brilhante
Homens foram entregue à Polícia Federal
Polícia
Brasileiros são presos e expulsos da Bolívia ao serem flagrados com fuzis AK-47
Acidente entre carros deixa 10 mortos na BR-101
Polícia
Acidente entre carros deixa 10 mortos na BR-101
Seis vacas morrem eletrocutadas após queda de poste de energia em fazenda de Selvíria
Polícia
Seis vacas morrem eletrocutadas após queda de poste de energia em fazenda de Selvíria

Mais Lidas

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem com câncer em estágio terminal é abandonado pelos filhos em Campo Grande
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Polícia
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Polícia
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/12/2025