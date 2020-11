Polícia encontra 39 kg de droga em casa invadida no Caiobá

A Polícia Civil de Campo Grande, divulgou nesta segunda-feira (23), uma operação que aconteceu no fim de semana? após receberem denúncia anônima sobre uma residência localizada no Bairro Caiobá onde estaria sendo usada como depósito de substância entorpecente, conseguiram apreender vários embrulhos de maconha em sacolas plásticas, totalizando mais de 36 kg. Conforme a denúncia, a propriedade teria sido invadida por um casal.



No local, os policiais encontraram o portão e portas abertas e ao entrarem no imóvel identificaram roupas espalhadas e um ventilador ligado, além de forte cheiro de maconha. Durante as buscas foram localizados diversos tabletes da droga e diversos sacos, em buchas, que após pesagem totalizou 39,6 quilos.



Os policiais encontraram ainda, em meio as roupas espalhadas pelo chão, um documento de alvará de soltura em nome de uma mulher, pelo crime de tráfico de drogas.



Diante dos fatos foram apreendidos a droga - levada para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – Denar, e o documento para posterior investigação da autoria dos fatos.

