Polícia encontra e apreende conteúdo falso contra Adriane

Neste sábado (26), a Polícia Civil, por intermédio do Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), apreendeu panfletos aprócrifos, em forma de jornal, contra a atual prefeita de Campo Grande e candidata a reeleição, Adriane Lopes (PP).

O material estava com um grupo de pessoas na Rua Manoel Moraes, no Bairro Jardim Leblon. Os policiais estavam em diligências pela localidade, quando avistaram uma aglomeração. Quando se aproximaram, os agentes constataram que havia no local três pacotes, e dentro deles haviam materiais com conteúdo calunioso.

Os materiais foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Federal. A ocorrência foi registrada como possível crime eleitoral e como divulgar na propaganda, fatos que sabe inverídicos em relação à partidos ou candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado, conforme o artigo 323, da lei nº 4737/1965.

