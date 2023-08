Polícia encontra mais de 160 kg de drogas em meio à vegetação às margens da MS-040

Mais de 160kg de drogas foram encontradas abandonadas em meio à vegetação às margens da rodovia MS-040, na manhã desta quarta-feira (30), em Brasilândia.

Conforme as informações policiais, equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) faziam patrulhamento ostensivo no município, quando foram informados, por transeuntes, sobre intensa movimentação de veículos e pessoas na região.

A equipe do DOF saiu em diligência e solicitou apoio de uma equipe do Canil do 2º Batalhão de Polícia Militar, de Três Lagoas. Durante as buscas, a droga foi localizada escondida em meio à vegetação.

Ao todo, foram apreendidos 155 kg de maconha e 10,25 kg de skunk. Nenhuma pessoa foi identificada como responsável pela droga.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Brasilândia. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

