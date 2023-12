Polícia encontra mais de 600kg de cocaína em caminhão na BR-262

Durante a noite desta terça-feira (5), equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, apreendeu 649 Kg de pasta base de cocaína, na cidade de Dois Irmãos do Buriti.

Conforme as informações policiais, as equipes faziam uma fiscalização na BR-262, quando abordaram um caminhão Scania/R440. Durante a entrevista, os policiais desconfiaram das informações sobre a viagem passadas pelo condutor da carreta. Ele disse também que estava cumprindo pena em liberdade condicional por tráfico de drogas.

Uma equipe do Canil do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada para prestar apoio na vistoria do caminhão. As equipes encontraram um compartimento preparado no reboque, onde o cão de faro indicou a presença de ilícitos.

Questionado, o condutor confessou que transportava drogas, sendo o destino da viagem Campo Grande.

O preso, a droga e o caminhão foram encaminhados à Polícia Civil em Dois Irmãos do Buriti.

