Após munições de fuzis serem encontradas em um esconderijo utilizado por Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, autoridades agora acreditam que os dois suspeitos podem estar portando um fuzil.

O local serviu de abrigo para a dupla por oito dias, na zona rural de Baraúna, no Rio Grande do Norte, e o responsável pelo terreno foi preso, suspeito de auxiliar a dupla durante sua fuga.

As buscas pela dupla chegam em seu 18º dia neste sábado (2). Desde o início das buscas, um total de seis pessoas foram detidas, todas suspeitas de tem auxiliado na fuga dos dois.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também