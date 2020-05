Polícia encontra sétima vítima do serial killer da capital

Saiba Mais Polícia Polícia encontra novos cadáveres de vítimas de serial killer na capital

A Polícia Civil identificou mais uma vítima de Cleber de Souza Carvalho , o idoso Timotio Pontes Roman, 62 anos foi encontrado morto dentro de um poço nos fundos de sua casa na Vila Corumbá.

O corpo foi identificado porém, devido ao estado de decomposição, pois a vítima estava desaparecida há 12 dias, o corpo só foi retirado do local horas depois.

O crime ocorreu quando a vítima chamou Cleber que é pedreiro para fazer uma calçada nos fundos da casa, próximo ao poço, e o autor conta que “deu vontade” de matar, Timotio e assim que ele virou as costas, Cleber deu duas pauladas na cabeça dele.

Uma amiga próxima da vítima, que afirma conhecer Timotio há 26 anos, declarou profunda tristeza após a confirmação da morte do amigo pelas mãos do assassino. “Acabaram de confirmar que é o corpo do meu amigo, o assassino cometeu o crime no domingo retrasado, e jogou o corpo no poço no bairro vila Corumbá perto da Orla Morena”, falou

“Esse homem precisa ser preso, está aparecendo um corpo a trás do outro, e ele mora a 400m da minha casa e eu tenho criança. Não é justo, era meu amigo, vinha na minha casa, era como se fosse um parente”, relatou a mulher.

Vítimas

Cleber foi preso na sexta (15) quando era procurado pelo assassinato do comerciante José Leonel Ferreira, morto no início do mês.

Até o momento seis das sete vítimas do assassino já foram encontradas nos locais que os corpos foram enterrados ou jogados.

O primeiro corpo a ser achado foi de José Jesus de Souza, 44 anos, nascido na Bahia, localizado no Bairro Sírio libanês, o segundo de Roberto Geraldo Clariano, 50 anos, desaparecido desde junho de 2018 e estava no Recanto dos Pássaros.

Depois a polícia achou o corpo do idoso Hélio Taira, 73 anos enterrado em em um imóvel na Rua Grécia no bairro Planalto. Uma das vítimas, Flávio Pereira Cece, primo do assassino. O corpo foi encontrado no Bairro Corumbá.

A polícia também encontrou o corpo de Cláudionor Longo Xavier, sexta vítima. Claudionor desapareceu em 16 de abril do ano passado ao sair para vender uma moto.

