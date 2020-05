Polícia encontra novos cadáveres de vítimas de serial killer na capital

Saiba Mais Polícia Novo Nando? Cleber matou e enterrou três e polícia suspeita de mais dois

As Equipes do Batalhão de Policiamento de Choque informou neste sábado (16) que localizou outros quatro corpos das vítimas do assassino, Cleber de Souza Carvalho , que matou seis pessoas na capital.

A polícia tomou conhecimento dos crimes do “serial killer”, quando no dia 1º de maio veio a informação da morte de Hélio Taira, 73 anos, na Vila Nasser e que Cleber estava com mandado de prisão em aberto.

A Polícia Civil, encontrou Cleber escondido em uma residência no bairro Jardim Presidente, e em entrevista o autor confessou a prática de 5 homicídios, todos com requintes de crueldade, violência e todos com a ocultação dos cadáveres.

As equipes do Choque começaram a fazer as diligências, junto com policiais civis da Homicídios, e localizou o primeiro corpo, que foi o de Hélio Taira, 73 anos, encontrado na Rua Grécia 184, no bairro Planalto.

O segundo corpo foi o de Roberto Geraldo Clariano, 50 anos, encontrado no Recanto dos Pássaros.

O terceiro é de José Jesus de Souza, 44 anos, nascido na Bahia, e foi localizado no Bairro Sírio libanês.

E depois foram encontrados os corpos de Flávio Pereira Cece (39) no Bairro Corumbá, e por último o de Claudionor Longo Xavier, 28 anos.

O autor afirmou que o cadáver de Claudionor foi ocultado em abril de 2019, após a vítima sair para vender uma moto.

Cleber confessou ainda hoje, a autoria de mais um assassinato realizada há mais ou menos um ano.

A prisão de Cleber foi realizada por equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar na sexta-feira (15). O autor chamava as vítimas para trabalhar com ele e depois praticava os assassinatos com golpes na cabeça.

Até o momento, Cleber já confessou o assassinato de seis vítimas.

