Polícia encontra partes de corpo às margens da BR-163

Partes de um corpo humano foram encontradas às margens da BR-163, durante a madrugada deste sábado (8), na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul. Por conta do estado em que o corpo estava não foi possível identificar a vítima.

Conforme o site Rio Verde News, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada por volta das 4h da madrugada pela CCR MSVia após as equipes serem notificadas sobre o achado às margens da rodovia. A área em que as partes estavam foi isolada.

Apesar de não ter sido possível fazer a identificação, acredita-se que as partes do corpo tenham pertencido a uma mulher. Porém, apenas após a analise da Perícia Técnica será possível identificar a vítima.

Não existem maiores informações sobre o que teria acontecido, para que o corpo fosse encontrado no estado em que estava. As equipes policiais trabalham com a hipótese de que a vítima tenha sido atropelada na rodovia durante a noite.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

