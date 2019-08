Polícia encontra ponto de venda de drogas em falsa empresa de reciclagem

Sarah Chaves, com informações do G1

A equipe da Força Tática da Polícia Militar prendeu em flagrante no sábado (17), homem que vendia cocaína em uma falsa empresa de reciclagem, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.



A denúncia foi feita por moradores da região do Aero Rancho

Conforme a polícia, equipe do Tático soube que a venda havia se intensificado e encontrou o homem dentro do local.

Na ocasião, o portão estava aberto e os militares disseram que ele apresentou "nervosismo exagerado".

Questionado sobre os fatos, o suspeito não disse o que fazia ali e nem quem seria o proprietário.

Vizinhos, no entanto, apontaram o suspeito como sendo o proprietário. Ele recebeu voz de prisão, foi algemado e os policiais então apreenderam vários papelotes escondidos no local.



A droga foi encaminhada para Delegacia Especializada em Repressão ao Narcotráfico (Denar), totalizando 97 porções de cocaína.

