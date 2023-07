Polícia encontrou quatro cápsulas de pistola em atentado na Fábio Zahran

A Perícia Científica e a Polícia Civil encontraram ao menos quatro cápsulas de calibre .380 deflagradas após a tentativa de homicídio, na tarde desta quarta-feira (5) em frente a uma empresa de frete na Avenida Fábio Zahran, na Vila Carvalho, em Campo Grande.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, após a Polícia Militar ter colhido os detalhes e repassar para os policiais darem início a investigação.

O caso envolveu um homem, de 50 anos, que era alvo do atirador, que seria ex-integrante da família. A situação evoluiu diante de uma situação envolvendo um despachante que não conseguia dar prosseguimento a documentação do carro da filha do suspeito.

Tudo isso porque o carro era oriundo de um leilão e a família não conseguia passar o veículo para o nome da jovem. Ela teria reclamado para o pai, que decidiu tirar satisfação com a vítima, acreditando que seria ele quem teria ocasionado tudo isso.

Porém, segundo a esposa da vítima, de 43 anos, o marido é quem indicou o despachante e que o homem teria entendido diferente a situação, conforme relatado à reportagem.

Vítima e suspeito trocaram agressões e em determinado momento, o atirador efetuou alguns disparos contra o homem, que conseguiu fugir sem ser atingido por nenhum disparo.

Câmeras de segurança flagraram o momento da tentativa de homicídio.

