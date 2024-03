Um galpão, que seria usado para guardar roupas e objetos contrabandeados, foi descoberto pelas autoridades policiais durante a manhã desta quarta-feira (28), na Avenida Guaicurus, região do bairro Nashiville, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, viaturas do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), da Polícia Militar Rodoviária, estava no local desde cedo fazendo as verificações e os levantamentos iniciais sobre o entreposto.

Para a reportagem, os policiais contaram ter estourado o galpão, encontrando uma carreta lotada com produtos contrabandeados, como: roupas, brinquedos, eletrônicos e outros.

A principio, as equipes da Receita Federal seriam acionadas para ir até o local, auxiliar na apreensão dos produtos e da carreta.

