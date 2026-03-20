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PolÃ­cia faz reconstituiÃ§Ã£o para esclarecer dinÃ¢mica de duplo homicÃ­dio em CaarapÃ³

SimulaÃ§Ã£o busca esclarecer versÃµes divergentes e deve embasar conclusÃ£o do inquÃ©rito

20 marÃ§o 2026 - 07h10Vinicius Costa
Policiais fizeram a reconstituiçãoPoliciais fizeram a reconstituiÃ§Ã£o   (DivulgaÃ§Ã£o/PCMS)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realizou, nesta quinta-feira (19), a reprodução simulada do duplo homicídio registrado no início de março em Caarapó, como parte da fase final da investigação.

A reconstituição foi conduzida por equipes policiais e periciais com o objetivo de esclarecer a dinâmica do crime, confrontando versões divergentes apresentadas pelos investigados com as provas já coletadas, como depoimentos, imagens e vestígios materiais.

O crime ocorreu na madrugada de 1º de março e resultou na morte de duas vítimas a tiros. Desde então, a investigação reuniu elementos como a apreensão da arma supostamente utilizada, oitivas de testemunhas e interrogatórios dos suspeitos.

Atualmente, três investigados estão presos preventivamente. A reprodução simulada busca consolidar tecnicamente as informações levantadas e esclarecer a sequência dos acontecimentos, considerada essencial diante das contradições nos relatos.

O inquérito aguarda a conclusão de laudos periciais, incluindo os resultados da própria simulação e da extração de dados de celulares apreendidos. Após essa etapa, o caso será encaminhado ao Judiciário e ao Ministério Público.

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