Polícia fecha boca de fumo e prende quatro envolvidos no Parque Lageado

Por meio do Grupo de Operações e Investigações da Polícia Civil (GOI), a Polícia Civil fechou neste domingo (5), uma boca de fumo na região do bairro Parque Lageado, após levantamento de informações e monitoramento do local.

Os policias conseguiram identificar a residência que era utilizada para a comercialização de entorpecentes na região. Durante a investigação foi identificado que não se tratava de um simples comércio de drogas, e sim de uma associação para o tráfico, com pelo menos quatro pessoas envolvidas.

Os policias realizaram operação tática no local e conseguiram capturar todos os integrantes da associação. Durante busca pelo local, além de grande quantidade de entorpecente, mais de 300 porções já preparadas para comércios, um dos envolvidos portava uma arma de fogo.

C.M.E., 17 anos, E.M.T.B., 20 anos, E.M.T.B., 21 anos e apreendida N.J.Z., de 17 anos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil (Depac-Cepol).

