Polícia Federal apreende drogas de facção em Mato Grosso do Sul

A ação da Polícia Federal que apreendeu cerca de seis toneladas de drogas ocorreu após operações de inteligência que identificaram um caminhão com destino ao porto de Paranaguá/PR e que estaria carregado de drogas em meio a um carregamento de milho.

O veículo foi abordado entre Ponta Porã/MS e Dourados/MS no sábado (16), e seu motorista preso.

Um inquérito policial será instaurado para apurar a identidade dos integrantes da organização criminosa encarregada do carregamento do entorpecente apreendido.

