A Operação Pátio Seguro deflagrada pela Polícia Federal nesta segunda-feira (13), para esclarecer crimes de furto qualificado e associação criminosa, em Naviraí, cidade a 365km de Campo Grande.

As investigações, que contaram com o apoio da Polícia Militar tiveram início logo após o furto de um veículo no pátio da Polícia Federal em Naviraí. Na ocasião, os policiais atuaram prontamente, recuperando o veículo e identificando os autores que respondem por diversos crimes, dentre eles tráfico de drogas, receptação, roubo, posse irregular de arma de fogo e tentativa de homicídio.

A Operação Pátio Seguro visa cumprir três mandados judiciais de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de Naviraí, nas cidades de Naviraí/MS e Paiçandu/PR. Dois mandados de prisão foram cumpridos, e um se encontra foragido.

Se condenados, a soma das penas pode chegar até 16 anos de reclusão.

