A Polícia Federal participa, nesta quarta-feira (4), da Operação Integrar Fronteira Pantanal, ação coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, que reúne diversas instituições federais, estaduais e municipais para o reforço das ações de segurança na região de fronteira.

Durante a operação, a PF atuará com equipes de polícia judiciária, de controle migratório e de inteligência, além de participar de ações em campo voltadas à apuração de denúncias relacionadas à exploração de trabalho análogo à escravidão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m