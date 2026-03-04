Menu
PolÃ­cia

PolÃ­cia Federal participa de operaÃ§Ã£o integrada na fronteira de MS

a aÃ§Ã£o reÃºne forÃ§as de seguranÃ§a para reforÃ§ar fiscalizaÃ§Ã£o e combater crimes na regiÃ£o do Pantanal

04 marÃ§o 2026 - 13h13Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaÃ§Ã£o  

A Polícia Federal participa, nesta quarta-feira (4), da Operação Integrar Fronteira Pantanal, ação coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, que reúne diversas instituições federais, estaduais e municipais para o reforço das ações de segurança na região de fronteira.

Durante a operação, a PF atuará com equipes de polícia judiciária, de controle migratório e de inteligência, além de participar de ações em campo voltadas à apuração de denúncias relacionadas à exploração de trabalho análogo à escravidão.

