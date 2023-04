Polícia Federal realiza ação contra tráfico internacional de drogas em Caarapó

Em ação para desarticular o esquema de tráfico internacional de drogas realizado por uma organização que transportava drogas de Capitan Bado-PY para os estados de São Paulo e Paraíba, a Polícia federal realizou ontem (10), Operação 'Rede Paraíba' em conjunto com a Força Tarefa - FT-SUSP/PB e Polícia Civil/PB.

As investigações tiveram início em março deste ano com a apreensão de grande quantidade de maconha, no município de Caarapó. A droga estava sendo transportada em um veículo procedente de Capitan Bado PY e com destino a Hortolândia/SP.

Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão contra a organização criminosa situada na cidade de São Bento/PB, de onde se distribuía drogas para o interior do estado e para São Paulo.

As investigações seguem para identificar outros integrantes da organização criminosa, decorrente da análise do vasto material apreendido.

O nome da operação 'Rede Paraíba' faz alusão à cidade de onde o grupo coordenava a atividade criminosa, São Bento-PB, conhecida como a capital mundial das redes, cidade que além de domicílio dos chefes do grupo, também era destino das drogas que saiam de Capitan Bado-PY.

Deixe seu Comentário

Leia Também