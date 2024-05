Polícia identifica comércios que usavam 'gato' para pagar menos energia em Ivinhema

Uma ação de vistoria, entre a Energisa, a SIG (Seção de Investigações Gerais) e a Perícia Criminal de Nova Andradina, conseguiu identificar sete locais que roubavam energia, ou seja, tinham o famoso ‘gato de luz’, em Ivinhema.

Conforme as informações policiais, as equipes fizeram diligências em sete locais, sendo que em todos foram constatados, pelos peritos criminais e técnicos da Energisa, a adulterações nos medidos de energia elétrica que reduziam a marcação do consumo.

Os empresários foram conduzidos à unidade da polícia civil e responderam pelos crimes de furto qualificado mediante fraude ou estelionato, a depender da espécie de adulteração apresentada em seus respectivos medidores de energia elétrica.

