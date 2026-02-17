Menu
Polícia

Polícia identifica envolvidos em assassinato de garçom após briga em conveniência

Os suspeitos estão sendo procurados pelas autoridades policiais

17 fevereiro 2026 - 14h51Brenda Assis

O homicídio do garçom Luiz Carlos Nunes de Matos, de 52 anos, foi esclarecido pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (16). A investigação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, que identificou os envolvidos no crime ocorrido na madrugada de 13 de fevereiro, na Rua Edu Rocha, em Corumbá.

Segundo a polícia, Luiz Carlos foi atingido por um disparo de arma de fogo na região do pescoço após uma discussão nas proximidades de uma conveniência. De acordo com informações publicadas pelo Diário Corumbaense, a vítima comprava ração para cães quando foi abordada.

A esposa do garçom relatou à polícia que o casal havia parado no local após ela sair do trabalho em um restaurante. Luiz desceu do veículo para conversar com um conhecido quando dois homens, que estavam em um Fiat Siena prata, teriam iniciado ofensas e empurrões. Durante a confusão, um dos envolvidos teria dito: “você não me conhece”.

Após o desentendimento, os suspeitos deixaram o local, mas retornaram minutos depois. O carro parou bruscamente e um dos homens desceu armado, efetuando os disparos que atingiram a vítima. Luiz Carlos foi socorrido pela esposa e levado ao pronto-socorro municipal, mas já chegou sem vida.

Durante a apuração, a Polícia Civil realizou oitivas de testemunhas, diligências de campo, apreendeu o veículo utilizado na ação e analisou imagens de câmeras de segurança. O material permitiu reconstituir a dinâmica dos fatos e identificar os suspeitos.

Com base nas provas reunidas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Ryan Gustavo Pereira de Moura, de 21 anos, apontado como autor dos disparos, e de Lucas Ramão Navarros Rodrigues, indicado como partícipe. A Justiça deferiu os pedidos.

Ryan se apresentou espontaneamente na delegacia nesta segunda-feira, foi interrogado e teve o mandado de prisão cumprido. Lucas Ramão segue foragido. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone (67) 3231-2810.

