Polícia identifica homem executado no Rita Vieira

Foi identificado como Vitor Pereira Marques Josete, de 39 anos, o servente de pedreiro executado na tarde desta quarta-feira (9) no cruzamento das ruas Matrinchan com a Via Láctea, no Bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

O tenente João Prado, do Corpo de Bombeiros, explicou que uma equipe chegou ao local e, apesar do ferimento irreversível, prestou socorro à vítima, que foi entubado e foram realizadas manobras de reanimação.

Segundo o tenente, a perícia inicial encontrou duas perfurações no corpo do rapaz, possivelmente uma de entrada e outra de saída, mas será necessário aguardar o laudo necroscópico para se confirmar essa hipótese inicial.

Segundo uma testemunha, Vitor foi alvejado por um único disparo após ser acusado de ter roubado equipamento da construção onde trabalhava. Ele voltava para casa no momento em que foi executado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também