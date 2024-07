Polícia investiga morte de idoso com histórico de maus-tratos no Anache

A Polícia Civil de Campo Grande passou a investigar a morte de um idoso, de 87 anos, vítima de uma pneumonia, mas que possui um histórico de atendimento médico em decorrência de maus-tratos, no Jardim Anache.

Inicialmente, o caso havia sido registrado como morte natural, já que a vítima foi acometida por uma doença. Porém, o SVO (Serviço de Verificação de Óbito) indicou que o idoso possuía esse histórico, o que fez a polícia alterar para morte a esclarecer.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a filha explicou que estava cuidando do pai há muitos anos, pois ele estava acamado e se comunicava com dificuldades, além de se alimentar pouco e fazia uso de medicamento apenas para hipertensão.

Ocorre que durante a tarde de terça-feira (16), a filha percebeu que o idoso estava respirando com dificuldade e não estava interagindo com ela, quando decidiu acionar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou o primeiro atendimento e o encaminhou para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

O idoso ficou internado desde o momento que entrou na unidade de saúde, pois havia sido diagnosticado com pneumonia e durante a madrugada de quarta-feira, quando a familiar retornou para casa, foi avisada do falecimento do pai.

O caso está sendo investigado como morte a esclarecer.

