Polícia investiga morte de indígena de 9 anos a facada

A Polícia Civil de Douradina identificou como Jadiel da Silva Hilto, de 9 anos, o adolescente que foi morto do no início da noite desta sexta-feira, (14), na ladeia Lagoa Rica, no município de Douradina.

Segundo informações da mãe, entrou na casa da família para tirar uma fotografia para enviar para o pai que está prese e quando saiu apresentava um ferimento profundo do lado esquerdo do peito, produzido por um golpe de faca.

Os peritos André Kiosho e Flávio Pereira, da Polícia Civil de Dourados, estiveram no local fazendo os levantamentos de praxe acerca do crime.

Em razão das circunstâncias encontradas no local, os peritos estão considerando a ocorrência como suicídio, mas será investigado pela Polícia Civil de Douradina.

