A Polícia Civil de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, está investigando um possível abuso sexual contra uma criança, de 3 anos, que apresentava dores na região genital e ardência ao urinar.
A vítima foi encaminhada para a uma unidade de saúde do município e a equipe médica apontou vermelhidão e inchaço na região íntima. Porém, esses detalhes não foram suficientes para confirmar um abuso e o caso passará por rigorosa investigação.
Segundo o site SidroNews, o Conselho Tutelar foi acionado e um profissional de psicologia também acompanhou o caso.
Recentemente, houve um caso semelhante na cidade, mas que ao final da investigação, ficou comprovado que se tratava de uma infecção urinária. Assim, as autoridades adotam cautela.
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