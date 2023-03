Polícia lamenta morte de Milton Watanabe

Morreu aos 72 anos, na manhã desta sexta-feira (24), Milton Watanabe Tocikazu, ex-delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Ele foi vítima de um possível mal súbito durante uma caminhada no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

A informação levantada pelo JD1 Notícias é de que após o mal súbito, Watanabe tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória e chegou a receber atendimento do Corpo de Bombeiros ainda no local, mas não resistiu as complicações cardíacas.

Aposentado, o delegado chefiou a polícia sul-mato-grossense entre os anos de 1999 e 2004. Ele também teve outras passagens por delegacias. Ele se aposentou de suas funções quatro anos mais tarde.

Como profissional também foi diretor do Departamento de Polícia Técnica, entre 1987 e 1988, delegado titular do 7º Distrito Policial, em 1988, e delegado titular do 1º Delegacia de Polícia Civil em 1988 e de 1993 a 1994.

Milton Tocikazu assumiu a Disciplina da Academia de Polícia do Estado, entre 1989 e 1990, Diretor do Departamento de Política Técnica, entre 1990 e 1991, coordenador de perícias em 1991 a 1992, delegado titular do 6º Distrito Policial em 1992 e diretor de Polícia Especializada entre 1995 e 1998, ocupou o Cargo de Superintendente da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

"Que sua memória seja perpetuada na história como um homem de serviço, um grande líder, dedicado a lutar pela verdade, justiça e pela Segurança Pública de Mato Grosso do Sul", diz a nota de falecimento da Polícia Civil.

O velório e o sepultamento do ex-delegado-geral ainda serão informados pela polícia.

