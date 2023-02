Polícia Militar prende autor de vários roubos cometidos no estado e evita nova ação

A Polícia Militar de Costa Rica foi informada que os autores de um roubo de uma joalheria de Cassilândia, ocorrido dia 20 de janeiro, estavam morando em Costa Rica e planejando um roubo na cidade, igual ao praticado anteriormente.

Os autores contariam com a ajuda de outros três, sendo que um deles.

No entanto, com a intensificação do policiamento na cidade de Cassilândia, o indivíduo que ajudaria na realização da ação, foi preso na cidade dia 6 de fevereiro, o que atrasou o crime na cidade de Costa Rica. Ainda no levantamento de informações, foi identificado que todas essas ações seriam planejadas a mando de um criminoso de alta periculosidade e que atualmente está cumprindo pena em um presídio.

No dia 11 de fevereiro, o indivíduo, que participou do roubo em Cassilândia, foi identificado na cidade de Costa Rica, vindo de Campo Grande, após ter participado de uma tentativa de roubo em Naviraí, no dia 8 de fevereiro, e que ao chegar em Costa Rica recebeu o apoio de alguns indivíduos na cidade.

Ocorre que na data de ontem (17), o autor foi visto na rodoviária de Costa Rica, quando tentava sair da cidade, sendo feito sua abordagem e, em revista pessoal, foi observado um relógio produto do roubo ocorrido em Cassilândia. O autor recebeu voz de prisão pelo crime de receptação.

O autor admitiu ter participado do crime em Cassilândia, no dia 20.01.2023, juntamente com um comparsa, admitindo que estava com um revólver e entrou para realizar o roubo na joalheria, ainda em conversas, confessou que participou da tentativa de roubo na cidade de Naviraí.

Por fim, ainda, em conversas, confirmou que foi até a cidade de Costa Rica para realizar outra ação criminosa, sendo um roubo à mão armada e que teve suporte durante todo esse tempo de alguns indivíduos, inclusive de um olheiro na cidade que estudou o estabelecimento que seria o alvo, e essa a ação estaria sendo planejada por um mandante, responsável pelos dos fatos ocorridos em Cassilândia, Naviraí e do planejamento em Costa Rica. Ainda foi verificado que havia contra o autor um mandado de prisão em razão do crime cometido em Naviraí.

O comandante da PM de Costa Rica informa que vários indivíduos foram relacionados aos fatos e possivelmente após investigação irão responder por roubo e associação criminosa, entre outros delitos.

Ação que evitou novos roubos teve empenho total de todos os militares da 4ª CIPM, apoio dos policiais militares do Batalhão de Choque da PMMS, da Força Tática de Paranaíba (13º BPM) e do COD (Comando de Operações Divisas) de Goiás.

