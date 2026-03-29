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Polícia Militar prende suspeito de tentativa de feminicídio em Campo Grande

Ele é conhecido pelo vulgo "Homicida" e foi capturado no bairro Vila Margarida pela Força Tática da 11ª CIPM

29 março 2026 - 17h39Vinícius Santos
Viatura Força Tática da 11ª CIPM - Foto: Vinícius SantosViatura Força Tática da 11ª CIPM - Foto: Vinícius Santos  

Neste domingo (29), militares da Força Tática da 11ª CIPM prenderam Elias Vicente do Nascimento, conhecido pelo vulgo “Homicida”, durante uma operação no bairro Vila Margarida, em Campo Grande. Contra ele havia um mandado de prisão por tentativa de feminicídio ocorrida em 9 de março deste ano.

Segundo apurado pela reportagem, o suspeito possui várias passagens pela polícia. Entre elas, consta um homicídio consumado contra Jhones Marvelin Torres de Oliveira, ocorrido em 22 de agosto de 2024, também no bairro Vila Margarida.

O mandado de prisão decorre do crime cometido em março contra uma mulher que seria profissional do sexo. Após a captura, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecerá à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

Mais um capturado - Ainda neste domingo, a mesma guarnição da Força Tática da 11ª CIPM prendeu Genialdo Aguirre Paredes, evadido do sistema prisional. Ele tinha uma pena a cumprir de mais de 15 anos por crimes de roubo, em processo de execução penal que tramita na Justiça desde 2006. Segundo apurado, a captura ocorreu no bairro Nova Lima, durante ação policial da PM.

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