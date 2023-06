Polícia Militar realiza simulado de 'Novo Cangaço' em Campo Grande

Equipes da Polícia Militar estarão realizando, entre a noite desta sexta-feira (23) e o início da madrugada deste sábado (24), o treinamento em resposta aos crimes violentos contra o patrimônio, popularmente denominado como "Novo Cangaço", em Campo Grande.

Apesar de ser apenas uma simulação, o treinamento contará com sons de tiros e bombas. A Polícia Militar reforça que a população poderá acompanhar a ação, que acontece na rua Otávio Gonçalves Gomes, no Jardim Paradiso.

De acordo com o divulgado pela corporação, a expectativa é que o início do treinamento aconteça às 23h55 de hoje e termine na madrugada de sábado, por volta das 2h.

"Trata-se de um treinamento para melhor prepararmos a nossa tropa de segurança pública para que a população tenha mais segurança. Portanto, trata-se de um simulado, não é uma situação real. Ocorrerá bombas, tiros de festim, então a população pode ficar tranquila e todos os profissionais de segurança pública que não estão envolvidos no treinamento", afirma o comandante do BOPE, Tenente-Coronel Souza.

O Tenente-Coronel Klimpel ressaltou que o plano de defesa de Campo Grande foi elaborado pelo Comando de Policiamento Metropolitano, juntamente com as demais forças de segurança. "A população está convidada a acompanhar o treinamento como espectador" reforçou o subcomandante.

