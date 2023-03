Os policiais militares do 12ª CIPM fizeram uma surpresa para um morador de São Gabriel do Oeste que fazia aniversário de 9 anos nesse sábado (11).



O pequeno Anthony é fã da Polícia Militar e seu pai, Luan Soster ligou para a guarnição da PM solicitando a gentileza da presença dos policiais no aniversário do filho, pois ele é um admirador da instituição e sonha em ser Policial Militar.



Assim, os policiais realizaram o policiamento comunitário comparecendo na residência, onde ocorreu a festa de aniversário, para conhecer Anthony.

O garoto ficou muito feliz com a presença dos policiais e teve o sonho de um dia ser policial ainda mais reforçado.



