Polícia mira em grupo que roubava mercadorias de transportadora na Capital

Um grupo criminoso, que estava especializado em furtar mercadoria de compras online de transportadora, foi desarticulado pela Polícia Civil, por intermédio da Segunda Delegacia de Polícia, durante a manhã de segunda-feira (15), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a empresa fazia o transporte das mercadorias na Capital e no interior. Na ocasião, os suspeitos aproveitavam o acesso ao sistema e ao deposito, para furtar joias, celulares e até vestimentas, itens alimentícios e de perfumaria.

As investigações apontaram que eles davam baixas nas mercadorias para que constassem como se estivessem sido entregues. Outros objetos na mira dos investigados eram as mercadorias destinadas a outros estados enviados por equívoco ao deposito desta capital e que ficavam meses sem destinação.

Uma das funcionárias, que participava do esquema, confessou ter subtraído telefones celulares e até joias, revendidas e joalherias para serem posteriormente derretidas. Somete ela teria subtraído no último mês o equivalente a R$ 10 mil em produtos, que repassava pela metade do preço constante da nota.

A investigação segue em curso na Delegacia no intuito de recolher mais provas contra o grupo e recuperar demais objetos furtados. Parte dos suspeitos já tiveram seus contratos de trabalho rescindidos, mas como não foram surpreendidos em situação flagrancial, seguem em liberdade.

