Testemunhas afirmaram neste domingo (3) que Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, agrediram o dono de um galpão localizado na zona rural de Baraúna, no Rio Grande do Norte, e até chegaram a pedir um celular.

Logo após a vítima das agressões denunciar o ocorrido, a polícia fez um cerco na região. Nas redondezas também existe uma pista de pouso em bom estado de conservação, além das ruínas de uma antiga fazenda, ambas dentro da Reserva Nacional da Furna Feia e perto dos assentamentos Vila Nova I, II, III, onde os fugitivos também foram avistados.

Uma moradora da região de Vila Nova II avistou os dois na noite da última quinta-feira (29), portando roupas sujas e comendo banana em uma plantação no local. Com crianças e assustada, a mulher gritou por socorro e os criminosos fugiram para o matagal, não sendo mais encontrados.

As buscas chegam ao seu 19º dia neste domingo.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também