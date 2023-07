Polícia não descarta homicídio em caso de idoso encontrado morto no Centro-Oeste

Polícia não descarta ação violenta na morte do idoso Valdir Marques da Silva, de 73 anos, encontrado no começo da tarde desta terça-feira (11), na Rua Pirapitinga, região do Jardim Centro-Oeste. No entanto, como não foram vistos sinais de arrombamento na residência, existe ainda a suspeita de que ele tenha tido uma morte por causas naturais após cair.

O delegado plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, Felipe Alvarez Madeira, informou que apesar das marcas de violência, a hipótese mais provável é a de morte natural. “Foi encontrada uma lesão na vítima, no supercílio, mas uma lesão que não justificaria o óbito. Ele é idoso, tem mais de 70 anos, fazia uso de medicamentos, a casa não tinha sinais de arrombamento e estava trancada”, comentou.

Agora, as equipes policiais irão aguardar o laudo da perícia que deve apontar a real causa da morte. Conforme o já informado pelo JD1 Notícias, ele foi localizado dentro da casa onde morava por uma vizinha, ao notar alguns sinais de violência pelo corpo, ela acionou as equipes de socorro. O Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local, mas apenas puderam constatar o óbito.

Marcas de ‘pegadas’ foram encontradas na residência, mas não existem ainda informações a respeito disso. Uma vez que o próprio idoso pode ter pisado nas gostas de sangue enquanto estava ferido, antes de cair.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local fazendo as apurações sobre o caso.

