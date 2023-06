Polícia persegue rastros e localiza maconha abandonada no meio do mato

Vários fardos de maconha foram apreendidos durante uma ação de fiscalização do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), em uma estrada vicinal da cidade de Aral Moreira. A apreensão aconteceu durante a tarde de domingo (18).

De acordo com as informações policiais, os militares realizavam um patrulhamento ostensivo por uma estrada vicinal do Distrito de Vila Marques, quando visualizaram rastros de motocicletas e bicicletas em meio a uma plantação de milho e que saíam de uma mata.

Durante as buscas pelas imediações, o entorpecente abandonado foi encontrado, pesando 377 kg.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Aral Moreira. O prejuízo estimado ao crime é avaliado em R$ 754 mil.

