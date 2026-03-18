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Polícia prende foragido investigado por tentativa de homicídio na fronteira de MS

Suspeito foi localizado escondido em residência durante operação da DEFRON

18 março 2026 - 12h23Vinicius Costa
Arma e celulares foram apreendidosArma e celulares foram apreendidos   (Divulgação/PCMS)

Lucas Vinicius Cáceres Quintana, de 28 anos, foi preso durante a terça-feira, dia 17, em razão de ter um mandado de prisão preventiva por uma tentativa de homicídio. Ele estava foragido desde quando as investigações o identificaram como autor do crime.

A prisão foi feita por uma equipe do Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira). 

Durante diligências em um bairro da cidade, a equipe policial identificou o suspeito em uma residência. Após varredura no imóvel, ele foi localizado escondido em um quarto, enquanto uma mulher presente na casa alegava estar sozinha com um recém-nascido.

Na ação, os policiais encontraram dois celulares escondidos debaixo de um guarda-roupa, além de um revólver calibre .38 municiado, localizado em uma segunda residência vinculada ao suspeito. A arma possivelmente teria sido utilizada na tentativa de homicídio investigada.

O preso e os objetos apreendidos foram levados à sede da DEFRON para os procedimentos cabíveis, enquanto as investigações continuam para apurar possíveis envolvimentos e detalhes adicionais do crime.

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