Polícia prende foragido investigado por tentativa de homicídio na fronteira de MS

Lucas Vinicius Cáceres Quintana, de 28 anos, foi preso durante a terça-feira, dia 17, em razão de ter um mandado de prisão preventiva por uma tentativa de homicídio. Ele estava foragido desde quando as investigações o identificaram como autor do crime.

A prisão foi feita por uma equipe do Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).

Durante diligências em um bairro da cidade, a equipe policial identificou o suspeito em uma residência. Após varredura no imóvel, ele foi localizado escondido em um quarto, enquanto uma mulher presente na casa alegava estar sozinha com um recém-nascido.

Na ação, os policiais encontraram dois celulares escondidos debaixo de um guarda-roupa, além de um revólver calibre .38 municiado, localizado em uma segunda residência vinculada ao suspeito. A arma possivelmente teria sido utilizada na tentativa de homicídio investigada.

O preso e os objetos apreendidos foram levados à sede da DEFRON para os procedimentos cabíveis, enquanto as investigações continuam para apurar possíveis envolvimentos e detalhes adicionais do crime.

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