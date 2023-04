Polícia prende homem acusado de decapitar onças em MT

A Polícia Civil de Mato Grosso, em conjunto do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), prendeu nesta sexta-feira (31) João de Deus da Silva, o homem suspeito de já ter caçado e decapitado três onças.

Segundo o portal RD News, consta no boletim de ocorrência do caso que o homem recebia R$ 5 mil por cada onça que ele matava na região.

O homem foi identificado pelas autoridades devido uma compra que levantou suspeitas dos agentes, de seis cachorros de “orelhas longas” pelo valor total de R$ 3 mil, que supostamente seriam os mesmos animais que aparecem no vídeo das onças mortas.

No momento da prisão, os animais estariam no veículo de João, que segundo os policiais, apresentavam sinais de maus-tratos e eram transportados de forma irregular.

O homem foi autuado por matar, perseguir, caçar, apanhar e utilizar espécimes de fauna silvestre. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Meio Ambiente.

