Polícia prende homem que furtou igreja em Corumbá e recupera objetos

Produtos, que foram furtados da Igreja Nossa Senhora da Candelária em Corumbá, foram recuperados pela Polícia Civil e pela Polícia Militar durante a terça-feira (16). O autor, de 21 anos, foi preso pelo crime de furto.

Conforme as informações policiais, depois de serem notificadas, as autoridades verificaram o circuito interno da igreja permitiu identificar o autor dos furtos, descobrindo que ele possui diversas passagens por furto, ameaça, roubo, receptação e ato obsceno.

Com base no levantamento as equipes conseguiram encontrar o autor no Porto Geral, prendendo-o na sequência. Durante o interrogatório, o autor revelou o local onde havia escondido os objetos furtados. Os itens foram encontrados na casa do autor, localizada no bairro Centro América, e devolvidos à igreja.

Os objetos, que incluem um candelabro de bronze com vela e uma lâmpada para o Santíssimo, possuem grande valor para a comunidade religiosa, tanto material quanto sentimental.

O autor será indiciado pelo crime de furto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também