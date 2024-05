Polícia recupera computadores furtados de secretaria em Corumbá

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, cidade a 424 quilômetros de Campo Grande, através do Setor de Investigações Gerais (SIG), recuperou, na tarde dessa quarta-feira (22), dois computadores furtados da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) corumbaense.

Os computadores foram furtados após os autores arrombarem o prédio da secretaria, o que causou transtorno para as atividades da prefeitura.

O delegado responsável pela investigação, Elton Sá, destacou a importância do trabalho investigativo e da colaboração da comunidade para a recuperação dos equipamentos.

“A recuperação dos equipamentos é fruto de um trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a população. Agradecemos às pessoas que forneceram informações e contribuíram para a solução do caso. Continuaremos vigilantes e atuantes para garantir a segurança e a ordem em nossa cidade”, afirmou.

O caso ainda segue sendo investigado para que os criminosos sejam identificados e presos.

