Menu
Menu Busca sexta, 06 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Polícia recupera gado furtado e apreende armas em Nova Andradina

Pai e filho foram presos durante as ações de investigação

06 março 2026 - 17h11Brenda Assis

A Polícia Civil recuperou parte de um rebanho furtado durante uma investigação da Seção de Investigações Gerais (SIG) em Nova Andradina.

Segundo a polícia, o furto ocorreu em uma propriedade rural do município e foi descoberto após o produtor perceber divergências nas contagens do rebanho realizadas entre o início e o final do mês de fevereiro. Na ocasião, foi constatado o desaparecimento de cabeças de gado da raça Angus.

Durante as diligências, os investigadores identificaram que um homem que trabalhava como capataz em uma fazenda vizinha teria participado diretamente do furto. Em depoimento na delegacia, ele confessou o crime e afirmou que os animais foram repassados a dois homens que vivem em uma propriedade rural no Assentamento Teijin.

A equipe policial foi até o local indicado e encontrou os bovinos já misturados ao rebanho da propriedade.

De acordo com a polícia, ao serem questionados, os responsáveis pelo local confirmaram envolvimento na receptação do gado furtado. Durante a ação, os policiais também localizaram cinco armas de fogo sem registro, que foram apreendidas.

A operação contou com apoio da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), responsável pela fiscalização sanitária e documental do rebanho. Além disso, foram encontradas irregularidades na identificação dos animais, incluindo indícios de sobreposição de marcas, o que pode indicar tentativa de ocultar a origem do gado furtado.

As investigações apontam que um homem seria o responsável pelo furto, enquanto outros dois são suspeitos de receptação. A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação e reforçou que denúncias anônimas podem ajudar no combate a crimes no meio rural.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Bombeiros oram após buscas em asilo que desabou e matou 12 em BH
Polícia
VÍDEO: Bombeiros oram após buscas em asilo que desabou e matou 12 em BH
Delegacia de Polícia Civil de Água Clara
Polícia
Homens condenados por estupro em SP são presos em Água Clara
UPA Leblon, em Campo Grande
Polícia
Casal é preso por bater em guarda da GCM e funcionários da UPA Leblon
Militares estão capacitados para atuarem em outras frentes
Polícia
PM forma 23 policiais no 1º Curso de Policiamento Turístico em MS
VÍDEO: Carro pega fogo em cruzamento movimentado de Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Carro pega fogo em cruzamento movimentado de Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente de 14 anos diz ter sido espancada e estuprada pelo pai adotivo em Sidrolândia
Depac Dourados
Polícia
Homem é preso suspeito de estuprar menino de 4 anos em Dourados
Homem é preso suspeito de roubar e tentar estuprar motorista de aplicativo em Campo Grande
Polícia
Homem é preso suspeito de roubar e tentar estuprar motorista de aplicativo em Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema
Polícia
Mulher é esfaqueada pelo ex durante conversa em Ivinhema
Liliane ficou internada desde o dia 3 de março
Polícia
Morre mulher espancada a marteladas por subtenente dos Bombeiros em MS

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
Polícia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
Polícia
Criança que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e são abusadas sexualmente em Campo Grande
Fachada UPA
Saúde
Prefeitura diz ao Ministério Público que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs