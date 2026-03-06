Polícia recupera gado furtado e apreende armas em Nova Andradina

A Polícia Civil recuperou parte de um rebanho furtado durante uma investigação da Seção de Investigações Gerais (SIG) em Nova Andradina.

Segundo a polícia, o furto ocorreu em uma propriedade rural do município e foi descoberto após o produtor perceber divergências nas contagens do rebanho realizadas entre o início e o final do mês de fevereiro. Na ocasião, foi constatado o desaparecimento de cabeças de gado da raça Angus.

Durante as diligências, os investigadores identificaram que um homem que trabalhava como capataz em uma fazenda vizinha teria participado diretamente do furto. Em depoimento na delegacia, ele confessou o crime e afirmou que os animais foram repassados a dois homens que vivem em uma propriedade rural no Assentamento Teijin.

A equipe policial foi até o local indicado e encontrou os bovinos já misturados ao rebanho da propriedade.

De acordo com a polícia, ao serem questionados, os responsáveis pelo local confirmaram envolvimento na receptação do gado furtado. Durante a ação, os policiais também localizaram cinco armas de fogo sem registro, que foram apreendidas.

A operação contou com apoio da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), responsável pela fiscalização sanitária e documental do rebanho. Além disso, foram encontradas irregularidades na identificação dos animais, incluindo indícios de sobreposição de marcas, o que pode indicar tentativa de ocultar a origem do gado furtado.

As investigações apontam que um homem seria o responsável pelo furto, enquanto outros dois são suspeitos de receptação. A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação e reforçou que denúncias anônimas podem ajudar no combate a crimes no meio rural.

