Polícia recupera objetos furtados avaliados em mais de R$ 20 mil em MS

Policiais da 2° Delegacia de Polícia Civil de Dourados recuperaram mais de R$ 20 mil em objetos furtados de duas chácaras entre maio e junho deste ano. A ação aconteceu na segunda-feira (3), após as investigações e não existem informações a respeito de prisão dos suspeitos.

Conforma o repassado pela Polícia Civil, o primeiro caso aconteceu no Distrito de Panambi, onde os autores furtaram diversas ferramentas, equipamentos de pesca, um reboque, louça, equipamentos de cozinha furadeiras e serras elétricas.

Já no segundo, ocorrido em no município de Itaporã, foram furtados uma caminhonete Ford/F-1000, três pneus, baterias veiculares, aparelhos de som veicular e dois tanques de armazenamento de óleo diesel com mil litros cada.

Após trabalho investigativo realizado pela 2ª DP/Dourados, a maior parte dos objetos foi localizada em duas residências na Aldeia Jaguapiru. Os suspeitos foram identificados e as investigações seguem, para confirmar as informações obtidas até o momento e apurar a participação de mais pessoas.

