Policiais encontram caminhão carregado com 500 kg de defensivo agrícola contrabandeado

Um caminhão, que estava carregado com 500 kg de defensivo agrícola contrabandeados do Paraguai, foi apreendido pelos policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na noite desta sexta-feira (11).

Conforme as informações policiais, os militares realizavam um deslocamento pela BR-163 quando visualizaram um veículo VW Parati abandonado às margens da pista. Durante a aproximação policial constatou-se a carga ilícita. Realizadas buscas nas imediações nenhuma pessoa localizada responsável pelo veículo.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal em Mundo Novo. O valor estimado ao crime foi de R$ 520 mil.

