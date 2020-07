Policiais militares são presos por tráfico de drogas em Campo Grande

Dois policiais militares foram presos por tráfico de drogas e prevaricação, na última sexta-feira (03), em Campo Grande. Eles foram flagrados com entorpecentes durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Militar.

O sargento e o soldado presos são lotados no 10º Batalhão de Polícia Militar e foram presos no local de trabalho, pela Corregedoria da PM. Eles passaram por audiência de custódia nesta segunda-feira (06) e tiveram a prisão preventiva decretada.

Segundo a investigação, no carro do soldado, em uma mochila foram apreendidos maconha e 32 papelotes de cocaína prontos para comercialização. O sargento foi preso porque era chefe do soldado. A defesa dele alega que ele não sabia da droga.

Por conta do flagrante, os dois policiais vão responder por crime militar e a processo administrativo na Corregedoria.

