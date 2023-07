Policial bêbado atira do nada, faz 'showzinho' e acaba preso no Santo Eugênio

Um sargento reformado da Polícia Militar foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (4), após efetuar um disparo contra uns bicicleta e estar bêbado em seu veículo no bairro Santo Eugênio, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a proprietária de uma conveniência abordou a equipe da Força Tática da 6° CIPM, dizendo que haviam feito um disparo na rua Paraisópolis.

Na tentativa de abordar o então sargento, os policiais não tiveram as ordens acatadas, sendo que em determinando momento, o suspeito dizia que mataria todos por ser um matador.

Em alguns momentos, o sargento reformado colocava a mão próximo a cintura, quando os militares conseguiram retirar o suspeito do carro e desarma-lo na rua, evitando maiores problemas. Não foi necessário o uso de algemas.

Com o sargento reformado foi encontrado uma pistola com 6 munições intactas e uma deflagrada. Ele estava em uma Fiat Strada, que foi apreendida com a arma e encaminhadas para a delegacia.

Consta no registro ainda que o sargento reformado recusou fazer o teste do bafômetro, atestando seu grau de embriaguez. O policial foi encaminhado para o Presídio Militar Estadual.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

