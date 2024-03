Policial civil Ã© preso apÃ³s fugir de acidente e atirar contra a esposa durante briga em MS

Em visível estado de embriaguez, um policial civil, de 45 anos, foi preso após fugir de um acidente de trânsito e ainda atirar contra a esposa durante uma briga, na zona rural da cidade de Dourados, na noite de quinta-feira (29).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, vizinhos acionaram a Polícia Militar para atender um possível caso de violência doméstica. Ainda na denúncia, teria sido informado que o autor das agressões seria policial civil, sendo que o mesmo estava batendo na esposa. Testemunhas teriam ouvido barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo, vindo da residência do casal.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram o policial civil andando sem camisa e com a arma na cintura. Ao ser informado sobre a denúncia, ele negou todas as acusações, dizendo não ter brigado com a esposa. A mulher dele também disse não ter ocorrido brigas entre o casal, muito menos um disparo contra ela.

Enquanto a ocorrência era atendida e a residência verificada, os militares identificaram um carro Chevrolet Advantage, que teria se envolvido em um acidente de trânsito horas antes, mas o motorista fugiu do local, caracterizando crime de trânsito. Perguntado sobre o veículo, o autor disse ser o proprietário e único condutor.

Por conta disso, ele acabou recebendo voz de prisão, tenso sua arma apreendida, junto com dois carregadores e 33 munições intactas. Em uma vistoria dentro do imóvel, os policiais encontraram uma cápsula deflagrada, que estava próximo a porta de acesso a varanda.

Agressivo e embriagado, o policial foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

