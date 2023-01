Policial de folga salva mãe e filho de afogamento no Rio Aquidauana

Uma tragédia foi evitada por um policial militar de folga, identificado como Sargento Sidiclei, na tarde deste sábado (21), em Rochedo. Ele evitou que mãe e filho se afogassem no Rio Aquidauana.

De acordo com as informações policiais, o militar estava em um rancho na cidade quando por volta das 15h50 ouviu gritos de socorro vindo do rio. Sem pensar duas vezes, saiu correndo para verificar o que estava acontecendo.

Ao chegar no local, avistou uma das vítimas se segurando às margens do rio, que estava com forte correnteza. De imediato, ele pulou no rio para realizar o resgate. Ao falar com a vítima, que contou não saber nadar, foi informado de que ela segurava seu filho pelas mãos.

O sargento retirou a criança da água e realizou manobras de primeiros socorros, as margens do rio para salva-la. Segundo a mãe, a criança de três anos ficou um tempo submersa na água.

Vendo que a criança respirava normalmente, o ‘herói’ após retornou para alcançar a mãe, retirando-a do rio.

Em seguida deslocou para o Hospital Municipal para que as vítimas recebessem atendimento médico.

