Policial de MS e esposa são unidos por fita e alianças após morrerem em queda de avião

O policial rodoviário federal, Hiales Carpine Froda, de 33 anos, e de sua esposa, Daniela Schulz Froda, foram velados durante a segunda-feira (12) após morrerem juntos na queda de avião em Vinhedo (SP) na sexta-feira (9). Os familiares uniram os dois até depois da morte, amarrando os caixões com uma fita branca e as alianças que os uniam.

Casados há 7 anos, os dois estavam indo para os Estados Unidos. Além de fisiculturista, Daniela era empresária e compartilhava conteúdo sobre vida fitness nas redes sociais. Momentos antes de embarcar, a moça usou seu perfil do Instagram para fazer uma publicação.

“Que Deus abençoe nosso dia, que Deus abençoe nosso final de semana. Que seja um dia muito produtivo, muito alegre. Se Deus quiser vai dar tudo certo, logo estamos no nosso destino”, disse na ocasião.

Um dia depois da queda, a PRF e a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, emitiram nota a respeito do falecimento dos dois. Na nota, as autoridades informaram que Hiales ingressou na Polícia Rodoviária Federal em 2020, tendo iniciado sua carreira em Rio Branco, no Acre, e atualmente estava lotado em Naviraí.

