PRF que atuava em MS e a esposa estão entre as vítimas do acidente aéreo

O acidente com avião da Voepass Linhas Aéreas em Vinhedo (SP), o qual morreram 61 pessoas, entre eles estava o policial rodoviário federal Hiales Carpine Fodra, que atuava no interior de Mato Grosso do Sul. Ele estava acompanhado de sua mulher, a fisiculturista Daniela Schulz Fodra.

Segundo uma postagem feita pela mulher nas redes sociais, o casal havia iniciado uma viagem que tinha os EUA como destino final.

De acordo com a PRF-MS (Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul), Hiales ingressou na corporação em 2020 e no início da carreira trabalhou em Rio Branco, no Acre. Atualmente, estava lotado na base operacional de Naviraí, no interior de MS.

O policial tinha 33 anos, era engenheiro agrônomo por formação e paranaense, natural de Moreira Sales. Daniela nasceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O casal morava em Cascavel (PR), cidade que fica a 3h30 de Naviraí.

A PRF lamentou a morte do casal. “Aos entes enlutados e amigos, prestamos nossos sentimentos de solidariedade e respeito”.

O acidente

A aeronave, um turboélice modelo ATR-72 operado pela Voepass Linhas Aéreas, havia decolado de Cascavel com destino ao Aeroporto de Guarulhos (SP). A companhia aérea informou que acionou todos os recursos disponíveis para prestar apoio aos envolvidos e que ainda não há confirmação sobre as causas do acidente.

